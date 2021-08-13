В Минфине объяснили, как будут взимать с украинцев налог с доходов сомнительного происхождения

Об этом пишет Экономическая правда.



Согласно сообщению, в Минфине подтвердили, что готовят законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники поступления которых они не смогут объяснить. Согласно документу, налоговикам планируется предоставить полномочия осуществлять так называемые "косвенные методы контроля" за доходами граждан.



Отмечается, что в случае принятия законопроекта, налоговая получит полномочия сопоставлять реальный образ жизни физических лиц с имеющейся информацией о полученных ими доходах и уплаченных с этих доходов налогов.



Так, если официально лицо получает минимальную зарплату, но покупает дорогое авто, Налоговая проверит происхождение денег на эту покупку. Если человек не сможет объяснить, откуда у него эти деньги, его заставят заплатить налог с суммы, которую она потратил на покупку.



В Минфине отметили, что ожидают увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Эти налоги будут уплачиваться по обычной ставке - 18% и 1,5% соответственно. В случае принятия законопроекта налоговая будет проверять всех лиц, независимо от их состояния.



"Нормы закона будут распространяться на всех физических лиц - налогоплательщиков", - пояснили в ведомстве.



По информации издания, необходимость в разработке такого законопроекта прописана в законе о налоговой амнистии, который Верховная Рада приняла в июне 2021 года.

В заключительных положениях к закону об амнистии Рада дает поручения Кабинету министров в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона разработать законопроекты, которыми будет усиливаться контроль за доходами граждан.