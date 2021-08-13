Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика В Минфине объяснили, как будут взимать с украинцев налог с доходов сомнительного происхождения

В Минфине объяснили, как будут взимать с украинцев налог с доходов сомнительного происхождения

13 августа, 2021 пятница
14:19
Экономика минфин

Министерство финансов подтвердило разработку законопроекта, который предусматривает взимание налога с доходов сомнительного происхождения

Об этом пишет Экономическая правда.

Согласно сообщению, в Минфине подтвердили, что готовят законопроект, который введет механизм налогообложения тех доходов украинцев, источники поступления которых они не смогут объяснить. Согласно документу, налоговикам планируется предоставить полномочия осуществлять так называемые "косвенные методы контроля" за доходами граждан.

Отмечается, что в случае принятия законопроекта, налоговая получит полномочия сопоставлять реальный образ жизни физических лиц с имеющейся информацией о полученных ими доходах и уплаченных с этих доходов налогов.

Так, если официально лицо получает минимальную зарплату, но покупает дорогое авто, Налоговая проверит происхождение денег на эту покупку. Если человек не сможет объяснить, откуда у него эти деньги, его заставят заплатить налог с суммы, которую она потратил на покупку.

В Минфине отметили, что ожидают увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Эти налоги будут уплачиваться по обычной ставке - 18% и 1,5% соответственно. В случае принятия законопроекта налоговая будет проверять всех лиц, независимо от их состояния.

"Нормы закона будут распространяться на всех физических лиц - налогоплательщиков", - пояснили в ведомстве.

По информации издания, необходимость в разработке такого законопроекта прописана в законе о налоговой амнистии, который Верховная Рада приняла в июне 2021 года.

В заключительных положениях к закону об амнистии Рада дает поручения Кабинету министров в течение 9 месяцев со дня вступления в силу закона разработать законопроекты, которыми будет усиливаться контроль за доходами граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
МЗС
12 августа, 2021 четверг
"РФ пытается переложить ответственность": МИД о призыве Кремля к миру заставить Украину завершить войну на Донбассе
Олександр Петраков
11 августа, 2021 среда
Чемпион мира возглавит сборную Украины по футболу - СМИ
Талашко vs Alyona Alyona
title.author Богдан-Олег Горобчук
12 августа, 2021 четверг
Талашко vs Alyona Alyona: почему украинцы попадают в ценностные клинчи?
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.64
    Покупка 26.64
    Продажа 26.86
  • EUR
    Покупка 31.21
    Продажа 31.59
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
13 августа
17:24
Ярослава Магучих
Россия заступится за нее: В Госдуме предложили защиту украинке Магучих
17:22
Россия отказалась от предложения Украины провести заседание ТКГ из-за убийства мирного жителя на Донбассе, - Арестович
17:15
На рассвете врывались в кафе и магазины и выносили все ценное: в Днипре задержали серийных грабителей
17:08
Жан Беленюк
"Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" - на олимпийского чемпиона Беленюка пытались напасть в центре Киева
17:00
Паралимпийскую сборную Украины провели на Игры в Токио
16:58
газ
Поставщик "Киивгазэнерджи" может получить 51 тыс. грн штрафа за просрочку обнародования годового тарифа на газ для населения
16:56
ПриватБанк
В ПриватБанке сокращения: закроют сотни отделений и уволят тысячи работников
16:55
Министерство иностранных дел Украины
"Вопросом уже занимаются правоохранители": в МИД отреагировали на ноту Грузии из-за компании, которая водит туры в Абхазию
16:45
электричка
Пыталась сфотографироваться на вагоне поезда: на Харьковщине 16-летнюю девушку ударило током
16:42
сепар
Российский наемник на Донбассе в нетрезвом состоянии открыл огонь по своим и применил гранату: погибли 7 человек
16:30
вакцина
На выходных в Центре вакцинации в МВЦ снова можно будет сделать прививку, - КГГА
16:22
Япония впервые зарегистрировала более 20 тыс. заражений COVID-19 за сутки
16:20
зерно
Минэкономики создаст рабочую группу для повышения прозрачности и эффективности Государственной продовольственно-зерновой корпорации
16:15
Увеличение гуманитарной поддержки и реинтеграция территорий после деоккупации: Резников встретился с представителями Госдепа США
16:10
В Украине задержали гражданина Турции, которого разыскивали за убийство
15:59
Василий Ломаченко - Теофимо Лопес
Промоутер признался, когда может состояться бой-реванш Ломаченко с Лопесом
15:47
Дмитрий Кулеба
Кулеба: участие в саммите "Крымская платформа" подтвердили 42 страны
15:43
ипотека
Банки в первом полугодии увеличили ипотечное кредитование более чем в три раза, - НБУ
15:42
На Тернопольщине штаммом "Дельта" заболел 9-месячный ребенок
15:31
Илья Кива
ВАКС решил конфисковать у Кивы 1,2 млн грн дохода от "жомовой ямы"
15:27
пожар
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины
15:18
Инфографика
Лассина Траоре
УПЛ: расписание матчей и трансляций 4-го тура чемпионата Украины по футболу
15:08
Убытки на $57 млн: Государственная продовольственно-зерновая корпорация заявила, что содействует правоохранителям
15:05
Наталья Диденко
На Маковея в Украине ожидается антициклон и прекрасная погода, - синоптик Наталья Диденко
15:00
коронавирус
Украина потратила на борьбу с COVID-19 почти 30 млрд грн: куда пошли деньги
14:55
Рафаель Варан
Самый дорогой футболист "Реала" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"
14:48
Аэропорт "Житомир" принял первый международный рейс
14:48
AstraZeneca
Польша в этом месяце должна перепродать Украине 650 тыс. доз вакцины от коронавируса, - МЗ
14:40
Ярослава Магучих
Самое главное, чтобы украинским девочкам было спокойно, - россиянка Ласицкене, которая сфотографировалась с Магучих
14:36
окупанти
Россия наращивает силы оккупационных войск в Донбассе, - разведка
14:29
Сара Рейнсфорд
МИД России не продлило визу журналистке ВВС, она будет вынуждена уехать
14:28
В России признали нежелательной работу бельгийской правозащитной организации
14:11
COVID-19
РФ установила новый антирекорд суточной смертности от коронавируса: более 800 случаев
14:11
В Хмельницкой области снесли два бюста Ленину
13:54
ДТЭК Ахметова планирует купить "Кировоградоблэнерго"
13:52
Ангела Меркель
Перед визитом в Украину Меркель посетит Россию
13:48
Волынь пытался отправить в РФ и США сортовую коноплю на 3 млн грн
Житель Волыни пытался отправить в РФ и США сортовую коноплю на 3 млн грн
13:41
Ryanair
Полетел заранее и забыл 13 пассажиров: в Киеве скандал из-за самолета Ryanair
13:36
Инвесткомпания Dragon Capital покупает производителя минеральных вод "Трускавецкая"
13:36
гумконвой
ОБСЕ заявила об "украинских пограничниках и таможенниках", которые якобы осмотрели российский "гумконвой" во время его отправления в ОРДЛО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV