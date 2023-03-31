Об этом сообщила прессслужба Минэнерго .

"Генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей по всей стране", - рассказали в ведомстве.

В то же время в Житомирской области из-за ремонтов сетевой инфраструктуры возможны определенные ограничения.

Из-за последствий непогоды возможны отключения света в некоторых районах Харьковской области.

"За последние сутки возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов: в Донецкой области – 4,4 тыс. потребителей, в Харьковской области – 1,6 тыс. и Херсонской области – около 500 потребителей", – резюмировали в Минэнерго.