В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в оборот рубли, - Запорожская ОВА
Во временно оккупированном Мелитополе оккупационные войска РФ планируют на базе украинского "Сбербанка" запустить работу "Сбербанка России" и ввести в обращение рубли
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
"В Мелитополе с 1 мая оккупанты хотят ввести в наличный оборот рубли. Для реализации своего плана вчера они собирали бывших сотрудников банковской системы, которые стали коллаборантами. Оккупанты планируют отправить их в Ростов-на-Дону на обучение, а затем на базе украинского «Сбербанка» » запустить работу «Сбербанка России»". – говорится в сообщении.
Также отмечается, что противник продолжает проводить наступательные действия в восточных районах области. Враг активно атакует в направлении Гуляйполя и населённых пунктов района на границе с Донецкой областью. Впрочем, украинские воины достойно держат оборону и наносят ответные удары. Так, одно из подразделений Сил обороны Запорожского края в небе над Малой Токмачкой подвел вражеский самолет.
- Напомним, под Мелитополем воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили важный инфраструктурный объект в тылу врага на юге Украины и замедлили обеспечение вражеских подразделений по крымскому направлению
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