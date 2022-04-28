Стратегический мост на временно оккупированной территории под Мелитополем взорвали воины украинских ССО

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.

"Разрушенный мост – результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, оккупированные россиянами", - говорится в сообщении.

Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмак и Мариуполь.

"Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность кафиров в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательной планировки операции ее удачно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины", – отмечает командование ССО.

Отметим, что мост в пгт. Акимовка Мелитопольского района была уничтожена сегодня, 28 апреля, около 8 утра.

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