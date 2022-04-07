В Мариуполе российские пропагандисты готовят "зеркальный ответ" на то, что произошло в Буче, - Зеленский

Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.



"Поступает информация, что российские пропагандисты готовят так сказать "зеркальный ответ" на шок всех нормальных людей от увиденного в Буче. Собираются показать жертв Мариуполя, будто их не российские военные убили, а которых якобы убили украинские защитники города. Для этого оккупанты собирают трупы на улицах и вывозят их и могут использовать где-то в других местах, в соответствии с разработанными пропагандистки сценариев. Мы имеем дело с захватчиками в которых не осталось ничего человеческого, чтобы оправдать собственные убийства они берут убитых людей как декорации, как пропагандистки реквизит. И это отдельное военное преступление, за которое для каждого из пропагандистов будет ответственность", - сказал Зеленский.



Городской голова Вадим Бойченко считает, что Российская Федерация совершает на украинской земле геноцид и если кто когда-то представлял ад, то оно сегодня есть и этот город Мариуполь



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