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Главная война с Россией Если вы когда-то представляли ад, то он сегодня есть и это город Мариуполь, - мэр Бойченко
Эксклюзив

Если вы когда-то представляли ад, то он сегодня есть и это город Мариуполь, - мэр Бойченко

7 апреля, 2022 четверг
15:37
война с Россией

Городской голова Вадим Бойченко считает, что Российская Федерация совершает на украинской земле геноцид и если кто-нибудь когда-нибудь представлял себе ад, то он сегодня есть и это город Мариуполь

Мэр Мариуполя рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"В Мариуполе ситуация была, есть и остается сложной. Город блокирован российско-фашистскими войсками, которые держат Мариуполь в осаде уже много суток. Рашисты разрушили всю критически важную инфраструктуру: мы без света, мы без воды, мы без связи, мы почти без еды и без воды. Если вы когда-нибудь представляли себе ад, то он сегодня есть и это город Мариуполь", - говорит Бойченко.

Мэр подчеркнул, что наши ребята - Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полк "Азов", морская пехота - держат город. Мариуполь был, есть и будет украинским.

"Мы умоляем сегодня весь цивилизованный мир, наших международных партнеров, чтобы мы объединили усилия для деблокирования города. Необходимо сделать все возможное, чтобы эвакуировать мирное население Мариуполя, которое уже много дней ждет эвакуации. Российские войска не пускают ни одного груза и ни одного автобуса в наш город. Очень сложно и очень печально, что сегодня в центре Европы имеем такую беду, которую совершила Российская Федерация на нашей украинской земле.Рашисты уже разрушили почти всю жилую инфраструктуру - 90% из 2 600 домов повреждены или разрушены.Около 40% наших зданий ужене подлежат восстановлению. Мы считаем, что это геноцид, который совершает Российская Федерация на нашей, украинской земле и в городе Мариуполе", - отметил Вадим Бойченко.

  • Напомним, российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб и уничтожили один из корпусов городской больницы №1 Мариуполя, где заживо сгорели почти 50 человек.
  • В городах, полностью или частично захваченных российской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора.
  • По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают блокировать Харьков и обстреливать Попасную, а также продолжают готовить наступление с целью захвата Луганской и Донецкой областей.


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Новости
геноцид
Мариуполь
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