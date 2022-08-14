В Мариуполе оккупанты заманивают в город рабочих из России, но "бросают" их на деньги, - горсовет

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Местных жителей на эти работы не берут, они - люди второго сорта. В Мариуполь привезли из Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше, чем за аналогичную работу в российских городах. Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули". Они работают без контрактов, а теперь им еще не выплачивают заработную плату", - пишут в горсовете.

Также в горсовете добавляют, что большинство мариупольцев – без работы.

"А тем, кому удалось устроиться не выплачивают заработную плату. Поэтому работники городского водоканала уже несколько дней протестуют, потому что они привыкли к достойной оплате за свою работу. Но это не о "русском мире". Там только пренебрежение и бесправие", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты превратили Мариуполь в город стихийных свалок.

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