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Главная война с Россией В Мариуполе оккупанты заманивают в город рабочих из России, но "бросают" их на деньги, - горсовет

В Мариуполе оккупанты заманивают в город рабочих из России, но "бросают" их на деньги, - горсовет

14 августа, 2022 воскресенье
06:40
война с Россией

Оккупанты привозят на работы на оккупированные территории рабочих из России, обещают высокие зарплаты, но по факту "бросают" на деньги

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Местных жителей на эти работы не берут, они - люди второго сорта. В Мариуполь привезли из Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше, чем за аналогичную работу в российских городах. Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули". Они работают без контрактов, а теперь им еще не выплачивают заработную плату", - пишут в горсовете.

Также в горсовете добавляют, что большинство мариупольцев – без работы.

"А тем, кому удалось устроиться не выплачивают заработную плату. Поэтому работники городского водоканала уже несколько дней протестуют, потому что они привыкли к достойной оплате за свою работу. Но это не о "русском мире". Там только пренебрежение и бесправие", – говорится в сообщении.

  • Напомним, оккупанты превратили Мариуполь в город стихийных свалок.

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