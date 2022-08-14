В Мариуполе оккупанты заманивают в город рабочих из России, но "бросают" их на деньги, - горсовет
Оккупанты привозят на работы на оккупированные территории рабочих из России, обещают высокие зарплаты, но по факту "бросают" на деньги
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"Местных жителей на эти работы не берут, они - люди второго сорта. В Мариуполь привезли из Петербурга каменщиков, отделочников, электромонтажников. Им обещали зарплаты вдвое больше, чем за аналогичную работу в российских городах. Но уже появляются первые видеообращения от привезенных работников оккупированных городов о том, что их просто "кинули". Они работают без контрактов, а теперь им еще не выплачивают заработную плату", - пишут в горсовете.
Также в горсовете добавляют, что большинство мариупольцев – без работы.
"А тем, кому удалось устроиться не выплачивают заработную плату. Поэтому работники городского водоканала уже несколько дней протестуют, потому что они привыкли к достойной оплате за свою работу. Но это не о "русском мире". Там только пренебрежение и бесправие", – говорится в сообщении.
- Напомним, оккупанты превратили Мариуполь в город стихийных свалок.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное