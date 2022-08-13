Оккупанты превратили Мариуполь в город стихийных свалок, - горсовет

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Оккупанты превратили Мариуполь в город стихийных свалок. Тонны мусора лежат на улице с весны и никто его не убирает. "Улучшение" от "русского мира" во всей красе", - говорится в сообщении.