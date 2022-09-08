В Мариуполе акция "Ї" превращается в страшный сон захватчиков, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Сопротивление. Краткий отчет за сутки. Акция "Ї" превращается в страшный сон оккупационных властей. Буквы появляются совсем не там, где ищут. А мариупольцы вместо того, чтобы "стучат" - приобщаются к рисованию! И не только. Больше глаз, больше ушей, больше рук в городе. МраZота начинает оглядываться по настоящему!" – написал советник мэра.

Напомним, активисты движения сопротивления в Мариуполе оригинальным образом протестуют против оккупантских властей: изображают украинскую букву "Ї" в различных локациях города

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