Об этом говорится в телеграм-канале Мариупольского городского совета.

Утром 5 сентября в телеграм-канале движение сопротивления Мариуполя призвало украинцев в городе присоединяться к такому протесту и рисовать в разных локациях украинскую букву "Ї", которую избрало своим символом.

"Пора поднимать голову! Р*сня должна твердо знать - они на чужой земле. Мы их не звали. Им нет места в нашем Мариуполе! В знак протеста - "Ї" на всех площадях города. В парках, в скверах, на столбах, заборах, ручкой, мелом, маркером "Ї" - как знак независимости Украины. "Ї" - как знак сопротивления. "Ї" - ї**ш р*сню. ", – отметили участники движения сопротивления.

Одним из первых мест, где изобразили "букву сопротивления" стал центр города: здесь "Ї" появилась на тротуарной плитке у памятника Тарасу Шевченко.

В Мариупольском городском совете отметили, что сопротивление украинцев набирает обороты в оккупированном городе.

"Жители недовольны оккупационными властями. Все больше фиксируют движение вражеской техники, сообщают о предателях и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина", – отметили в городском совете.

Тем временем оккупанты уже обратили внимание на факты неповиновения. Движение сопротивления мариупольцев они назвали "партизанским террористическим движением", призвали граждан "быть осторожными и помнить о правилах личной безопасности при угрозе террористического акта" и сообщать о потенциальных или совершенных "преступлениях" сотрудникам "правоохранительных органов".

В Мариупольском горсовете напомнили, что сообщить о коллаборантах, предателях, перемещении врага, хранении техники и БК, руководстве оккупантов или присоединиться к сопротивлению можно с помощью бота-сопротивление @MMR_SendMe_bot

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