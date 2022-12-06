В кремле вполне серьезно исповедуют вуду
Что символизируют и какое сакральное значение в культах вуду имеют выколупанные глаза животных, отправленные врагу?
Кстати, эти выковырянные глаза собак в посольствах Украины в Европе – это не просто спецоперация. Это как раз и есть веское подтверждение еще несколько месяцев назад довольно странной идеи какого-то оппозиционного русского мыслителя о том, что если Россия якобы исповедует православие, то в кремле вполне серьезно исповедуют вуду. Там, мол, культ вуду. Поищите в Ютубе, очень интересный гон. Но гон ли это?
Читайте также: Глаза животных в конвертах: зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах
Если Россия якобы исповедует православие, то в кремле вполне серьезно исповедуют удочки.
Викторина.
Что символизируют и какое сакральное значение в культах вуду имеют выковырянные глаза животных, отправленные врагу?
Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.94
- Актуальное
- Важное