Кстати, эти выковырянные глаза собак в посольствах Украины в Европе – это не просто спецоперация. Это как раз и есть веское подтверждение еще несколько месяцев назад довольно странной идеи какого-то оппозиционного русского мыслителя о том, что если Россия якобы исповедует православие, то в кремле вполне серьезно исповедуют вуду. Там, мол, культ вуду. Поищите в Ютубе, очень интересный гон. Но гон ли это?

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Если Россия якобы исповедует православие, то в кремле вполне серьезно исповедуют удочки.

Викторина.

Что символизируют и какое сакральное значение в культах вуду имеют выковырянные глаза животных, отправленные врагу?

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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