Глаза животных в конвертах: зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах
Зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам, в том числе три - за последние сутки
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook .
"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия. Всего уже имеем 21 случай угроз украинским посольствам и 2 странах", - написал он.
Николенко подчеркнул, что это не пугает украинских дипломатов, продолжающих работать на победу.
- Конверты с глазами животных начали посылать в дипучреждения на прошлой неделе.
- 30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.
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