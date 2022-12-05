Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook .

"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, которые были адресованы посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия. Всего уже имеем 21 случай угроз украинским посольствам и 2 странах", - написал он.

Николенко подчеркнул, что это не пугает украинских дипломатов, продолжающих работать на победу.

Конверты с глазами животных начали посылать в дипучреждения на прошлой неделе.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения.