Россия обстреливает Украину в ночь на 3 мая. В Киеве сработало ПВО, а в Запорожье и Днепре слышали взрывы. Текстовый онлайн
В ночь со 2 на 3 мая российский агрессор атаковал Украину
Коротко: В ночь на 3 мая жители Киевской, Запорожской и Днепропетровской области слышали взрывы.
Еспресо.TV в режиме реального времени следит за происходящим.
По состоянию на 1.45 воздушная тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.
Запорожская ОВА призвала находиться украинцев в безопасных местах до завершения воздушной тревоги. Жители в соцсетях распространяют сообщения, слышавшие взрывы.
О взрывах в Днепре сообщает "Суспильне".
Жители Киева и пригорода сообщают, что примерно в 00:50 слышали серию громких взрывов. В 00:55 в городской ВА объяснили, что это работа ПВО.
В 00:50 в Киевской ОВА отчитались о работе ПВО.
Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:15. Еще раньше, около 22:00, сирена также прозвучала в Сумской и Черниговской областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное