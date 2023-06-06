В Киевской области раздались взрывы: сработало ПВО

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

"Жители Киевщины! В регионе повышена опасность. Работает ПВО! Находитесь в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть", - говорится в сообщении.