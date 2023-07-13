Об этом сообщили местные власти и уполномоченные структуры.

Коротко: Объявление тревоги началось около 23:21 в Сумской области, затем постепенно к опасным регионам добавились Полтавщина, Черниговщина, Херсонщина, Николаевщина, Кировоградщина, Днепропетровщина и Запорожье. В 00:15 тревогу объявили в Киеве и области, впоследствии – в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.

В ПС ВСУ предупреждали о двойной опасности – возможной атаке ударными беспилотниками и ракетами "Калибр". Об опасности также свидетельствовала карта воздушных тревог.

Позже стало известно о взрывах в Хмельницкой и Кропивницком. Также о работе ПВО сообщили в Киевской области.

Отбои тревоги раздались после 3 часов.

Последствия ночной атаки в Киевской области

По данным ГСЧС , падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы. По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, спасен и выведен на безопасное расстояние еще один человек.

Фото: ГСЧС

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. На месте обнаружили двоих пострадавших с осколочными ранениями, их госпитализировали.

Фото: ГСЧС

Также произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар пожарные ликвидировали. Также ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

Фото: ГСЧС

На месте происшествия были привлечены 95 спасателей и 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Ранее глава КМВА Сергей Попко сообщил , что этой ночью в небе над Киевом сбито около десяти "шахедов". Он не объявил информацию о погибшем, о котором до этого говорил мэр столицы Кличко.

Хмельницкая область

В Хмельницкой ОВА уточнили, что во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракету войск РФ. Попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет.

Ночью сообщалось, что в области раздались взрывы.

Николаевщина

Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты ракета "Калибр" и четыре дрона-камикадзе типа Shahed 136/131, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В 00:14 в одном из населенных пунктов области обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и десять частных домов. Пострадавших нет.

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