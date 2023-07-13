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Обновлено

Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие

13 июля, 2023 четверг
08:57
Война с Россией

В ночь на 13 июля Россия в очередной раз совершила воздушную атаку на Украину. В Киеве сбито около 10 "шахедов", зафиксированы падения обломков на многоэтажки, один человек погиб, есть травмированные. В Николаевской области повреждено здание учебного заведения и дома

Об этом сообщили местные власти и уполномоченные структуры.

Коротко: Объявление тревоги началось около 23:21 в Сумской области, затем постепенно к опасным регионам добавились Полтавщина, Черниговщина, Херсонщина, Николаевщина, Кировоградщина, Днепропетровщина и Запорожье. В 00:15 тревогу объявили в Киеве и области, впоследствии – в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях.

В ПС ВСУ предупреждали о двойной опасности – возможной атаке ударными беспилотниками и ракетами "Калибр". Об опасности также свидетельствовала карта воздушных тревог.

Позже стало известно о взрывах в Хмельницкой и Кропивницком. Также о работе ПВО сообщили в Киевской области.

Отбои тревоги раздались после 3 часов.

Последствия ночной атаки в Киевской области

По данным ГСЧС , падение обломков зафиксировано в 4 районах столицы. По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались. Кроме того, спасен и выведен на безопасное расстояние еще один человек.

Нічна атака на Київ 13 липня

Фото: ГСЧС

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания. На месте обнаружили двоих пострадавших с осколочными ранениями, их госпитализировали.

Нічна атака на Київ 13 липня

Фото: ГСЧС

Также произошло возгорание в 1-этажном здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Пожар пожарные ликвидировали. Также ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

Нічна атака на Київ 13 липня

Фото: ГСЧС

На месте происшествия были привлечены 95 спасателей и 19 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Ранее глава КМВА Сергей Попко сообщил , что этой ночью в небе над Киевом сбито около десяти "шахедов". Он не объявил информацию о погибшем, о котором до этого говорил мэр столицы Кличко.

Хмельницкая область

В Хмельницкой ОВА уточнили, что во время воздушной тревоги силы ПВО сбили ракету войск РФ. Попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет.

Ночью сообщалось, что в области раздались взрывы.

Николаевщина

Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты ракета "Калибр" и четыре дрона-камикадзе типа Shahed 136/131, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В 00:14 в одном из населенных пунктов области обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и десять частных домов. Пострадавших нет.

Подробнее о ночной атаке читайте в текстовом онлайне от Еспресо.TV ниже!

Хронология:
03:50
13 июля, 2023 четверг

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил , что третий день подряд Киев атакуют баражирующие боеприпасы Shahed. Этой ночью сбито около 10 вражеских дронов. Есть пострадавшие, однако Попко не подтвердил информацию о погибшем.

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02:37

Кличко рассказал , что в столице от ночной атаки пострадали четыре человека.

Позже мэр сообщил , что на месте тушения возгорания в Подольском районе обнаружено тело погибшего.

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02:31

В 02.28 на юге Украины начались отбои воздушной тревоги.

В 02:38 раздался отбой тревоги на западе Украины.

Около 03:10 о прекращении угрозы объявили в Киеве. Перед тем – на востоке и севере.

В 03:42 объявлено об отбое воздушной тревоги во всех областях Украины.

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02:30
"Общественное" сообщает , что взрывы слышны в Кропивницком.
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02:18

Виталий Кличко написал , что в Подольском районе возгорание в нежилом здании. Пожарно-спасательные службы работают на месте.

В КМВА уточнили , что в Подольском р-не предварительно зафиксировано возгорание в отдельно стоящем складском здании на площади 20 м. кв.

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02:08

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что в Дарницком районе в результате падения обломков произошло разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Предварительно, травмированы.

В Шевченковском районе – возгорание на балконе многоквартирного дома.

Впоследствии он добавил , что в Дарницком районе госпитализированы двое пострадавших.

Последствия падения Шевченковского района столицы.

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01:58

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах.

В КМВА добавили , что зафиксировано вероятное падение обломков:

  • в Шевченковском р-не на 5 этаж многоэтажного жилого дома;
  • в Дарницком р-не, предварительно на технический этаж многоэтажного жилого дома.
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01:49

В КМВА сообщили , что в Соломенском р-не столицы зафиксировано вероятное падение обломков. Повреждения и пострадавшие уточняются.

Последствия падения обломков.

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01:31

В 01:24 о работе ПВО по вражеским беспилотникам сообщила Киевская ОВА.

О громких взрывах в Киеве также сообщают корреспонденты "Эспрессо".

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