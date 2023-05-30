Об этом свидетельствует карта тревог.

Кроме Киевской области, об угрозе воздушной атаки сообщили в центральных и северных областях, в частности в Черниговской, Черкасской и Кировоградской.

Тревога распространялась одновременно с юга и севера. Но около 1:40 для жителей Николаевской и Херсонской областей раздался отбой.

Фото: Карта воздушных тревог

В столице сигнал тревоги сработал в 2:06.

Около 02:20 "Общественное" сообщило о звуках взрывов, которые раздаются в Киеве. В Киевской городской администрации предупредили , что работает ПВО.