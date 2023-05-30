Кличко заявил, что из-за падения обломков пылает частный дом в Дарницком районе.
В Киеве и нескольких смежных областях объявлена воздушная тревога. Работает ПВО
В Киеве, области, а также на Черниговщине, Черкасщине и Кировоградщине объявлена воздушная тревога. Работает ПВО
Об этом свидетельствует карта тревог.
Кроме Киевской области, об угрозе воздушной атаки сообщили в центральных и северных областях, в частности в Черниговской, Черкасской и Кировоградской.
Тревога распространялась одновременно с юга и севера. Но около 1:40 для жителей Николаевской и Херсонской областей раздался отбой.
Фото: Карта воздушных тревогВ столице сигнал тревоги сработал в 2:06.
Около 02:20 "Общественное" сообщило о звуках взрывов, которые раздаются в Киеве. В Киевской городской администрации предупредили , что работает ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что службы направляются по вызову в Подольский и Голосеевский районы столицы.
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