В Киев возвращаются дипломатические представители других государств, - Зеленский
В столицу Украины возвращаются дипломатические представители других государств
Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
"Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня – посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении. Искренне благодарно друзьям Украины, которые поддерживают нас так на уровне символов и дипломатических жестов. Это тоже о смелости. Ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами , кто смелый, возвращайтесь. Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица, не губернский город России, а украинская столица", – сказал Зеленский.
- Отметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев с рабочим визитом.
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