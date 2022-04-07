В Киев возвращаются дипломатические представители других государств, - Зеленский

Об этом сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.



"Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня – посол Литвы. Ранее в Киеве возобновило работу посольство Словении. Искренне благодарно друзьям Украины, которые поддерживают нас так на уровне символов и дипломатических жестов. Это тоже о смелости. Ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами , кто смелый, возвращайтесь. Присутствие иностранных дипломатических миссий в Киеве – это четкий сигнал агрессору, что Киев – наша столица, не губернский город России, а украинская столица", – сказал Зеленский.

Отметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев с рабочим визитом.