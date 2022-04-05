На этой неделе Киев посетят президент ЕС и глава европейской дипломатии, - спикер Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев с рабочим визитом
Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.
Он отметил, что у европейских политиков состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель посетят Варшаву, где в субботу пройдет акция #StandUpForUkraine.
- Отметим, что Европейский Союз 6 апреля рассмотрит вопрос о введении эмбарго на покупку российских энергоносителей.
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