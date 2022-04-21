В ходе сессии Всемирного банка Зеленский рассказал о пяти шагах, которые могут остановить агрессию РФ
Президент Украины выступил с видеообращением на сессии Всемирного банка и рассказал, какие шаги эта структура должна сделать, чтобы Россия прекратила свою агрессию
Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале.
"В ходе исторической сессии Всемирного банка рассказал о пяти шагах, необходимых сейчас. Первый – это немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей. Второй – немедленное исключение России из всех международных финансовых институтов Третий – специальный налог за войну Россия, а после нее и любой другой агрессор должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность. Четвертый – каждому государству мира нужно уже сейчас подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией. И пятое – нужно продолжать блокировать активы российского государства и представителей российской элиты", - рассказал Зеленский.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны
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