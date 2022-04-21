Зеленский издал указ об образовании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Указ №266/2022, опубликованный на сайте Офиса президента Украины.
По предварительным данным, Владимир Зеленский образовал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.
Отмечается, что Кабмину поручено в течение следующих двух недель определить орган, который будет осуществлять информационно-аналитическое обеспечение работы нового Совета.
Кроме того, согласно утвержденному персональному составу Совета его соруководителями стали Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Также в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.
В положении, кроме того, говорится, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте. Его основными задачами является разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.
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