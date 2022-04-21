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Зеленский издал указ об образовании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны

21 апреля, 2022 четверг
21:22
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Указ №266/2022, опубликованный на сайте Офиса президента Украины.

По предварительным данным, Владимир Зеленский образовал Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Отмечается, что Кабмину поручено в течение следующих двух недель определить орган, который будет осуществлять информационно-аналитическое обеспечение работы нового Совета.

Кроме того, согласно утвержденному персональному составу Совета его соруководителями стали Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Также в состав Совета вошли вице-премьер-министры и министры, заместители главы ОП, секретарь СНБО, глава НБУ и главы комитетов Верховной Рады.

В положении, кроме того, говорится, что Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте. Его основными задачами является разработка плана мероприятий по послевоенному восстановлению и развитию Украины; определение и наработка предложений по приоритетным реформам, а также подготовка стратегических инициатив, проектов нормативно-правовых актов, принятие и реализация которых необходимы для эффективной работы и восстановления страны в военный и послевоенный периоды.
 

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Владимир Зеленский
Офис президента Украины
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