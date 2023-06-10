Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

"Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь огнеборца в Харьковской области", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погиб 29-летний пожарный спасатель 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаил Пискун.

Также ранение получил его коллега – пожарный спасатель Иван Москалюк. Его госпитализировали в больницу.