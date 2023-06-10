В Харьковской области россияне обстреляли спасателей: погиб мужчина, еще один ранен
Российские военные нанесли повторный удар по Харьковской области. Под обстрелы попали спасатели, которые тушили пожар от предыдущего попадания. Один работник ГСЧС погиб, еще один получил ранения
Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.
"Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь огнеборца в Харьковской области", - говорится в сообщении.
В результате обстрела погиб 29-летний пожарный спасатель 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаил Пискун.
Также ранение получил его коллега – пожарный спасатель Иван Москалюк. Его госпитализировали в больницу.
- В Харьковской области после российского обстрела произошли вредные выбросы в воздух. Жителей поселка Краснокутск, а также сел Качаловка и Любовка призвали не открывать окна и провести дома влажную уборку.
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