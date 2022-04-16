В Харьковской области поселок Рогань освободили от российских захватчиков, - Олег Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



"В настоящее время продолжается учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий - практически без крыш, 70% - без окон. Начисто выгорели от прямых попаданий снарядов - 27. Многие изуродованные жилые дома в селе Докучаевское. 14 апреля Здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением", - отметил Синегубов.



Он добавил, что из областного логистического центра доставляют продукты питания. Уже было передано почти 2500 наборов.

ССО Украины взорвали мост с российскими Уралами, КАМАЗом и бронемашиной "Тигр", которые направлялись в Изюм.