В Харьковской области поселок Рогань освободили от российских захватчиков, - Олег Синегубов
Поселок Рогань освобожден от российских оккупантов и возвращается к жизни
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В настоящее время продолжается учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий - практически без крыш, 70% - без окон. Начисто выгорели от прямых попаданий снарядов - 27. Многие изуродованные жилые дома в селе Докучаевское. 14 апреля Здесь впервые появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением", - отметил Синегубов.
Он добавил, что из областного логистического центра доставляют продукты питания. Уже было передано почти 2500 наборов.
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