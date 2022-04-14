Украинские военные взорвали мост с колонной российской техники, двигавшейся в сторону Изюма

Об этом заявило командование ССО .



"Группа ССО Украины взорвала мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм. Несколько дней назад наши воины обнаружили вражескую технику в Харьковской области. Это были бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и три Урала, двигавшиеся на усиление своей группировки в Харьковской области", - говорится в сообщении.





Выяснив маршрут движения колонны оккупантов, ССО осуществили доразведку моста, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Затем украинские военные определили место установки зарядов, рассчитали необходимое количество тротилового эквивалента.





"Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО Украины ждали врага, который ничего не подозревая ехал на встречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили согласно определенному замыслу, уничтожив всю вражескую колонну. Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражения цели. После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины", рассказали ССО Украины.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb