В Харькове снова взрывы, власти просят местных находиться в укрытиях
Ночью, 8 сентября, российские оккупанты снова обстреляли Харьков
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не игнорируйте сигналы тревоги, максимально находитесь в укрытиях!" – написал он.
В местных пабликах сообщают о нескольких прилетах.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что обстрелы произошли около 12 ночи.
"Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае - предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он.
- Напомним, в ночь с 6 на 7 сентября российский агрессор нанес очередной ракетный удар по Харькову.
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