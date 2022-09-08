В Харькове снова взрывы, власти просят местных находиться в укрытиях

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не игнорируйте сигналы тревоги, максимально находитесь в укрытиях!" – написал он.

В местных пабликах сообщают о нескольких прилетах.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что обстрелы произошли около 12 ночи.

"Один в Салтовском районе, второй в Холодногорском. В первом случае - предварительно по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал он.

Напомним, в ночь с 6 на 7 сентября российский агрессор нанес очередной ракетный удар по Харькову.

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