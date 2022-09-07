Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 00:30 ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет", – пишет Терехов.

Напомним, вечером 5 сентября оккупанты попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

В течение суток Россия более 40 раз обстреливала Сумщину: 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.

Также вечером в небе над Николаевской областью украинские силы ПВО сбили две российские управляемые авиационные ракеты.

В Харькове в ночь на 6 сентября прогремели звуки взрывов, от одного из них погибла местная жительница.

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