Россия нанесла ракетный удар по Харькову
В ночь с 6 на 7 сентября российский агрессор нанес ракетный удар по Харькову
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В 00:30 ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации, там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на данный момент информации нет", – пишет Терехов.
- Напомним, вечером 5 сентября оккупанты попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
- В течение суток Россия более 40 раз обстреливала Сумщину: 39 прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия.
- Также вечером в небе над Николаевской областью украинские силы ПВО сбили две российские управляемые авиационные ракеты.
- В Харькове в ночь на 6 сентября прогремели звуки взрывов, от одного из них погибла местная жительница.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное