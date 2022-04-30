В Харькове сильный пожар в районе Салтовки, - СМИ

Об этом сообщает телеграмм-канал Труха.



Отмечается, что над Харьковом поднимаются огромные клубы черного дыма.



Пока официальной информации о причине возгорания нет. Однако есть информация, что это произошло в результате вражеских обстрелов.

Напомним, за сутки, 28 апреля, российские кафиры обстреляли Харьков 16 раз