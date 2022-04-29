В течение суток российские войска обстреливали Харьков из градов и смерчей, погибли пять человек
Харьков в очередной раз подвергается вражеским обстрелам. За последние сутки, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли город 16 раз
Об этом в Telegram рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"За сутки российские кафиры обстреляли Харьков 16 раз, из них дважды – из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", – заявил он.
Синегубов отметил, что по сравнению с предыдущей неделей обстрелов именно Харькова стало значительно меньше, но находиться на улицах до сих пор крайне опасно – жертвы среди мирного населения фиксируют каждый день. За сутки в городе и области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, 11 получили ранения.
По его словам, от огня кафиров пострадали гражданские объекты в районах: районы ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602-й микрорайон), Северная Салтовка. Войска РФ также наносили артиллерийские, минометные и танковые удары по Кулиничам, Хролам, Котлярам, Покотиловке.
"Украинская армия держит позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку. ВСУ сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34", – добавил глава ОВА.
- Депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник рассказал , что россияне постоянно бомбят город Изюм Харьковской области и используют гражданских украинцев как живой щит, чтобы укрыться от Вооруженных сил Украины.
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