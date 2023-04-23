В Казахстане оставили только один обязательный выходной в неделю

Трудовым кодексом отныне предусмотрена четырехдневная, пятидневная или шестидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочей недели определяется согласием сторон, пишет Кursiv.kz.

Согласно пункту 3 статьи 71, который дополнен частью 2, разная продолжительность рабочей недели может чередоваться:

"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей".

Читайте также: Скачок цен на зерно, топливо и удобрения: министры G7 озабочены влиянием войны на продовольственную безопасность

При этом согласно ст. 84, независимо от продолжительности рабочей недели, общим для всех выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Кроме того, общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и 120 часов в год при установлении суммированного учета рабочего времени.