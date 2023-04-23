В Казахстане оставили только один обязательный выходной в неделю
Согласно изменениям, внесенным в Трудовой кодекс Казахстана, начиная с 1 июля 2023 года, в стране вводится новая продолжительность рабочей недели
Трудовым кодексом отныне предусмотрена четырехдневная, пятидневная или шестидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочей недели определяется согласием сторон, пишет Кursiv.kz.
Согласно пункту 3 статьи 71, который дополнен частью 2, разная продолжительность рабочей недели может чередоваться:
"По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей".
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При этом согласно ст. 84, независимо от продолжительности рабочей недели, общим для всех выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Кроме того, общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц - при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и 120 часов в год при установлении суммированного учета рабочего времени.
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