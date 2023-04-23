Скачок цен на зерно, топливо и удобрения: министры G7 озабочены влиянием войны на продовольственную безопасность
Министры сельского хозяйства стран G7 выразили обеспокоенность разрушительным влиянием на глобальную продовольственную безопасность развязанной Россией войны против Украины
Об этом говорится в коммюнике, согласованном министрами в воскресенье по результатам двухдневной встречи в японском городе Миядзаки, передает Kyodo.
"Мы глубоко озабочены разрушительным влиянием войны на продовольственную безопасность во всем мире, в частности из-за скачка цен на зерно, топливо и удобрения, что непропорционально влияет на наиболее уязвимые слои населения", - говорится в заявлении.
Министры G7 заявили, что война еще больше усилила продовольственную нестабильность на фоне изменений климата и потери биоразнообразия, негативно влияющих на сельскохозяйственные культуры, воду и плодородие почв.
Они также объявили о "Плане действий Миядзаки" в ответ на многочисленные сложные проблемы, с которыми сталкиваются глобальные продовольственные системы. Он направлен как на преодоление краткосрочных вызовов, вызванных войной РФ против Украины и последствиями пандемии COVID-19, так и на достижение долгосрочных целей по сокращению выбросов парниковых газов и сохранению биоразнообразия.
Среди пунктов плана - диверсификация цепей поставок и определение путей улучшения местных, региональных и глобальных продовольственных систем, устойчивого использования странами их сельскохозяйственных ресурсов и содействие торговле.
- 20 апреля сообщалось, что некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию.
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