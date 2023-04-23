Об этом говорится в коммюнике, согласованном министрами в воскресенье по результатам двухдневной встречи в японском городе Миядзаки, передает Kyodo.

"Мы глубоко озабочены разрушительным влиянием войны на продовольственную безопасность во всем мире, в частности из-за скачка цен на зерно, топливо и удобрения, что непропорционально влияет на наиболее уязвимые слои населения", - говорится в заявлении.

Министры G7 заявили, что война еще больше усилила продовольственную нестабильность на фоне изменений климата и потери биоразнообразия, негативно влияющих на сельскохозяйственные культуры, воду и плодородие почв.

Они также объявили о "Плане действий Миядзаки" в ответ на многочисленные сложные проблемы, с которыми сталкиваются глобальные продовольственные системы. Он направлен как на преодоление краткосрочных вызовов, вызванных войной РФ против Украины и последствиями пандемии COVID-19, так и на достижение долгосрочных целей по сокращению выбросов парниковых газов и сохранению биоразнообразия.

Среди пунктов плана - диверсификация цепей поставок и определение путей улучшения местных, региональных и глобальных продовольственных систем, устойчивого использования странами их сельскохозяйственных ресурсов и содействие торговле.