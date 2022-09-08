В Канаде задержали второго подозреваемого в кровавом убийстве 10 человек

Об этом со ссылкой на полицию Канады сообщает CBC News.

Там отметили, что масштабные поиски главного подозреваемого в нападении с ножом в Саскачеване завершились.

Майлз Сандерсон был арестован возле Ростерна, штат Саска, около 15:30 в среду. Полиция говорит, что угрозы для общественной безопасности больше нет.

В CBC News пишут, что местные испытывают огромное облегчение после того, как Сандерсон был пойман.

Полиция разыскивала Майлза и его брата Дэмиена с воскресенья, когда они устроили в отдаленном поселке, где проживают представители коренных народов, массовую резню. Погибли десять человек и еще 18 получили ранения.

Напомним, самый масштабный розыск в истории страны: в Канаде сотни полицейских искали убийцу 10 человек

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