В Канаде задержали второго подозреваемого в кровавом убийстве 10 человек
Второго подозреваемого в убийстве десяти человек в канадской провинции Саскачеван арестовали недалеко от места трагедии
Об этом со ссылкой на полицию Канады сообщает CBC News.
Там отметили, что масштабные поиски главного подозреваемого в нападении с ножом в Саскачеване завершились.
Майлз Сандерсон был арестован возле Ростерна, штат Саска, около 15:30 в среду. Полиция говорит, что угрозы для общественной безопасности больше нет.
В CBC News пишут, что местные испытывают огромное облегчение после того, как Сандерсон был пойман.
Полиция разыскивала Майлза и его брата Дэмиена с воскресенья, когда они устроили в отдаленном поселке, где проживают представители коренных народов, массовую резню. Погибли десять человек и еще 18 получили ранения.
Напомним, самый масштабный розыск в истории страны: в Канаде сотни полицейских искали убийцу 10 человек
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