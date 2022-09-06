Самый масштабный розыск в истории страны: в Канаде сотни полицейских ищут убийцу 10 человек

Об этом сообщает Reuters.

На третий день после кровавой резни в Канаде продолжают самую большую охоту за преступником. Сотни офицеров полиции ищут единственного уцелевшего подозреваемого в ножевом нападении, который убил 10 человек в воскресенье.

30-летний Майлз Сандерсон остается на свободе и, возможно, получил ранения, сообщила полиция после того, как они нашли его брата 31-летнего Дэмиена Сандерсона, мертвым в траве в коренной общине Джеймса Смита Кри, где проживало большинство жертв.

Братьев подозревают в убийстве 10 человек и ранении еще 18 во время нападения с ножом на общину коренного населения. Этот случай стал самым смертоносным нападением в современной истории Канады.

Полиция сообщила, что некоторые из жертв, похоже, были целями, в то время как другие были, очевидно, случайными.

Сотни полицейских ищут Майлза Сандерсона, считающегося вооруженным и опасным, сообщила помощница комиссара Ронда Блэкмор из Королевской канадской конной полиции Саскачевану.

Ранее у Сандерсона были конфликты с законом и находился в розыске с мая, когда он перестал встречаться со своим офицером условно-досрочного увольнения после отбывания наказания за нападение, ограбление и угрозы.

Полиция заявила, что расследует, мог ли Сандерсон убить своего брата и мог получить телесные повреждения, которые могут заставить его обратиться к врачу.

Полиция пока не сообщает подробностей о жертвах, за исключением того, что это были мужчины и женщины всех возрастов. Местные жители сообщили, что среди пострадавших были двое детей, 77-летний вдовец и спасатель.

Мотивы подозреваемых остаются неизвестными. Есть не подтвержденная информация, что убийства произошли из-за употребления наркотиков.

Во время несвязанного с этим инцидента, еще больше всколыхнувшего провинцию, полиция Саскачевана заявила в понедельник, что расследует сообщение о стрельбе на озере Витчекан, и предупредила общественность, что несколько вооруженных подозреваемых находятся на свободе.

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