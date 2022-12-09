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В ISW сказали, кого Путин пытается ввести в заблуждение, когда говорит о разных целях в Украине

9 декабря, 2022 пятница
05:40
война с Россией

Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированных украинских области

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, 8 декабря Песков воспользовался возможностью, чтобы еще больше использовать желание Запада вести переговоры, расширяя комментарии президента России Владимира Путина относительно "присоединения новых российских территорий".

Он заявил, что одна из главных целей РФ заключалась не в аннексии новых территорий, которые сейчас не находятся под оккупацией Россией, поскольку "имеет еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Кремль по-прежнему преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается изменения режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России, сказал Песков.

В Институте подчеркивают: иными словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с поставленными после выхода России из-под Киева. Комментарии Пескова были отражением военных целей или требований России.

"Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью постоянной информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Киев к переговорам и предлагать превентивные уступки", - считают аналитики.

В ISW отмечают, что западноориентированные сообщения Кремля продолжают вызывать гнев сообщества провоенных милблогеров, все чаще обвиняющих Кремль в отклонении от своих начальных целей войны в Украине. Намеренно непоследовательная риторика Кремля может иметь дополнительные последствия привлекательности для россиян путинского видения войны в Украине.

Путин может намеренно дистанцироваться в своей риторике от нереалистичных требований националистов по военным действиям России в Украине.

"Кремль все больше пытается переориентировать общественное мнение в пользу своих официальных сообщений, и заявление Путина от 8 декабря может быть направлено на умаление или маргинализацию милблогеров, чтобы восстановить представление о том, что Кремль сохраняет "умеренную и авторитетную позицию", - говорится в отчете Института .

Ранее Путин публично ассоциировал себя с националистическими милблогерами, но все еще критиковал за то, что ему не удалось полностью идеологизировать Россию.

Эксперты добавляют: "Возможно, Путин пытается взять сообщество милблогеров под контроль, атакуя его доверие и поощряя самоцензуру... Хотя Путин также может рассматривать фактическую цензуру милблогеров, такие меры остаются маловероятными, учитывая постоянные усилия Путина сохранить отношения с избранными милблогерами. 8 декабря также может служить примером плохой дисциплины обмена сообщениями, не объяснившей растущих жалоб российских милблогеров на неспособность Москвы ответить на предполагаемую украинскую угрозу против России".

  • 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны растет, но "Россия не нанесет удар первой", только в ответ.
  • Уже 8 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет "освободить" уже аннексированные.

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Россия
Владимир Путин
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