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У Путина заявили, что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины

8 декабря, 2022 четверг
13:14
война с Россией

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет "освободить" уже аннексированные

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Он заявил, что часть "новых регионов РФ" до сих пор "оккупирована".

"О присоединении к России новых территорий речь не идет. По крайней мере никаких заявлений по этому поводу не было. Но все равно много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые должны быть освобождены", - сказал он. 

  • 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил , что угроза ядерной войны растет, но "Россия не нанесет удар первой", только в ответ.

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