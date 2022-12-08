У Путина заявили, что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Он заявил, что часть "новых регионов РФ" до сих пор "оккупирована".

"О присоединении к России новых территорий речь не идет. По крайней мере никаких заявлений по этому поводу не было. Но все равно много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые должны быть освобождены", - сказал он.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил , что угроза ядерной войны растет, но "Россия не нанесет удар первой", только в ответ.

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