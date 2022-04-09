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В Ирпене построили временную насыпную переправу, параллельно идет подготовка к строительству нового моста
На автодороге Р-30 на подъезде к Ирпеню обустроили временную насыпную переправу через реку Ирпень.
Соответствующее фото опубликовала Украина 24.
Отмечается, что параллельно идет подготовка к строительству нового моста, который начнется в ближайшее время.
- Депутат Ирпенского городского совета Михайлина Скорик попросила украинцев не возвращаться в город, ведь Ирпень после пребывания российских оккупантов нужно разминировать, чтобы в нем было
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