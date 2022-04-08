В Ирпень возвращаться рано, город необходимо разминировать, - депутат горсовета о введении длительного комендантского часа
Депутат Ирпенского городского совета Михайлина Скорик попросила украинцев не возвращаться в город, ведь Ирпень после пребывания российских оккупантов нужно разминировать, чтобы в нем было безопасно
Политик поделилась информацией в эфире "Еспресо.TV".
"Распоряжение о комендантском часе касается не только Ирпеня. За день до этого комендантский час ввели в Гостомеле . А также есть информация, что длительный комендантский час будет введен и в Буче. Это происходит потому, что во всех этих городах специалисты не закончили разминирование" , – отметила Скорик.
Депутат подчеркнула, что нужно подождать с возвращением в Киевскую область, поскольку уже были сообщения о травмировании от мин и растяжек, которые оставили после себя российские оккупанты.
"Комендантский час направлен на то, чтобы остановить наплыв людей в город и позволить специалистам доделать их работу. Ведь с самого начала анонсировалось, что на разминирование нужно 2 недели, - они не истекли. Я бы очень просила всех, кто выехал на Ирпень, притормозить и постараться не стоять в пробках, подождать до понедельника, 11 апреля. Очень прошу подождать еще несколько дней с возвращением, чтобы специалисты могли закончить работуть. Их не так много, они реально не успевают. А эту работу сделать нужно, потому что это безопасность для людей, которые возвращаются в Ирпень", - отметила Михайлина Скорик.
- В Ирпене с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля продлится комендантский час .
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