В Иерусалиме неизвестный стрелял по автобусу: восемь раненых, трое – в критическом состоянии
В районе Старого города Иерусалима неизвестный дважды открывал огонь по людям: по автобусу на дороге у Стены плача, а также на соседней автостоянке у гробницы царя Давида
Об этом сообщает Громадское со ссылкой на израильские СМИ.
Отмечается, что на месте происшествия медики оказали помощь семи мужчинам и одной женщине. Двое были доставлены в университетскую больницу "Хадасса", шестеро - в медицинский центр "Шаарей Цедек". Еще не менее пяти человек получили ранения средней и легкой тяжести.
Одной из жертв является 30-летняя беременная женщина, получившая ранение в живот. Ее направили на операцию в медцентре.
Также сообщается, что среди пострадавших было четверо членов сатмарских хасидов, приехавших из Соединенных Штатов в качестве туристов. Родители, сын и дочь ждали такси на остановке, когда их расстреляли у гробницы царя Давида. Отец семьи находится в тяжелом состоянии, под успокаивающим и на аппарате искусственного дыхания, а мать – в состоянии средней тяжести.
По данным СМИ, вероятный стрелок дождался прибытия автобуса и открыл огонь, когда пассажиры садились, а затем скрылся.
Водитель автобуса рассказал, что транспорт был убит людьми. Он остановился на автобусной остановке у гробницы царя Давида, а затем услышал стрельбу. Водитель сказал, что хотел уехать, но не смог: пассажиры помогали женщине в инвалидной коляске сесть в автобус, а опущенный пандус блокировал закрытие двери.
Подозреваемому в теракте удалось скрыться с места происшествия. Полиция закрыла Старый город, заблокировав как въезд, так и выезд в территорию и площадь Стены плача. В этом районе также работали полицейские вертолеты, которые помогали разыскивать предполагаемого стрелка.
По данным СМИ, ХАМАС и "Исламский джихад" не брали на себя ответственность за это нападение, хотя "приветствовали" его.
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