Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук написал в Фейсбуке.

"Вблизи Умани была сбита российская ракета, нанесшая вред гражданской инфраструктуре. Если такие атаки со стороны России произойдут в месяце Тишрей, они могут повлечь, не дай Бог, много жертв среди евреев, посещающих Умань со всего мира", - написал дипломат.

Напомним, утром 8 августа во время воздушной тревоги в Уманском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения остатков сбитой ракеты был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их госпитализировали. Спасатели ликвидировали пожар на площади 70 кв.

Месяц назад посол Евгений Корнийчук сообщил , что из-за развязанной Россией войны Украина не может принять еврейских паломников на Рош-га-Шана.

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