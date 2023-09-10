В ГУР рассказали, сколько пусковых установок "Искандер" держит РФ возле украинской границы

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Украины Вадим Скибицкий на встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES), пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, именно этим комплексом РФ наносила удары 8 сентября - и баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами.

"Таким образом, происходит методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов нашего государства", - приводит слова Скибицкого агентство Интерфакс-Украина.

Также Скибицкий подчеркнул, что РФ активно применяет против украинских войск авиацию, хотя и боится мощной системы противовоздушной обороны Украины, подтвердившей свою эффективность.

"Подтвердила тем, что процент крылатых ракет, других боеприпасов, которые направляются на гражданские, на военные объекты, уничтожаются нашей системой противовоздушной обороны. Мы благодарим наших партнеров за те новейшие средства вооружения, которые переданы нашему государству, и они эффективны, они позволяют защищать наше государство", - отметил представитель ГУР.