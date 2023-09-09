Что такое "Искандеры": как это оружие влияет на войну в Украине, его особенности и характеристики

Еспресо расскажет, что такое "искандеры" – супероружие или миф российской пропаганды, какие технические характеристики этого оружия и как ВСУ борется с ним.

Кратко о том, что вы узнаете в тексте:

Что такое "Искандеры" и как их создавали

Состав и боевые характеристики ракетного комплекса "Искандер"

боевые характеристики ракет комплекса "Искандер"

Где и как применяли "Искандеры"

Ракетный комплекс "Искандер" – супероружие или миф российской пропаганды

Что такое "Искандеры" и как их создавали

"Искандер" - оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля", разработанный в Коломенском КБ Машиностроение (Московская область). Название комплекса – восточная версия имени Александра Македонского. Впервые "искандеры" были представлены в августе 1999 года. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами из ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной). Существует модификация для пуска крылатых ракет 9М729 с максимальной дальностью до 2500 км. Она нарушает условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

ОТРК "Искандер" предназначен для поражения целей в глубине оперативной территории войск противника. Кроме средств огневого поражения (ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия) для комплекса наиболее вероятны стратегические цели – средства противоракетной и противовоздушной обороны, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и важнейшие объекты гражданской инфраструктуры. Такие объекты обычно защищены от нападений средствами ПВО, поэтому "Искандер" разрабатывали, учитывая, что ракетам потребуется проходить "защитный зонтик".

Фото: gettyimages

Что касается боеприпасов, Defense Express называет "Искандер-К" по сути обобщенным названием крылатых ракет, которые рашисты могут использовать в составе ОТРК "Искандер": 9М728 (также встречается под обозначением Р-500) на дальность до 500 км и 9М729 на дальность. 1500 км. Ракеты обоих типов имеют боевую часть массой до 480 кг и дозвуковую скорость полета до 900 км/ч.

Ракетный комплекс "Искандер": состав и боевые характеристики

Всего в состав ОТРК "Искандер" входит 6 машин. Самоходная пусковая установка имеет массу 42 тонны, скорость передвижения по шоссе 70 км/ч, по грунтовой дороге 40 км/ч. Транспортно-заряжающая машина транспортирует 2 ракеты, перезаряжание длится 15 минут. Командно-штабная машина оснащена радиостанцией, с которой управляют огнем и связываются с другими подразделениями. Развертывание-свертывание штаба может занимать до 30 мин, что для интенсивных боевых действий эксперты называют длительным сроком. В состав комплекса также входят машина техобслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения (для размещения, отдыха и питания). Расчет всего ОТРК составляет по меньшей мере 13 человек, а 6 машин нуждаются в маскировке, поскольку являются достаточно заметным объектом на дорогах, что дает разведке противника возможность обнаружить "искандеры" на марше.

Фото: gettyimages

Если говорить о ракетах, то основные их боевые характеристики выглядят так:

Стартовая масса ракеты – 3 800 кг,

Масса боевой части – 480 кг,

Длина – 7,2 м,

Диаметр – 92 см,

Скорость ракеты после начального участка траектории – 7,5 тыс км/ч,

Минимальная дальность поражения цели – 50 км;

Подлетное время на минимальную дальность – 23 с,

Максимальная дальность поражения цели – 500 км,

Подлетное время на максимальную дальность 500 км: 4 мин,

Срок эксплуатации – 10 лет (в том числе 3 года в полевых условиях)

Где и как применяли "Искандеры"

ОТРК "Искандер" применяет три основных типа боевых частей. Для поражения целей на площади и технике в окопах служит кассетная боевая часть с дистанционным подрывом в воздухе 54 боевых элементов. Осколочно-фугасную боевую часть используют для поражения точечных целей, а против бункеров предусмотрена бетонобойная боевая часть. Существуют и "специальные" боевые части с оружием массового уничтожения, включая ядерный заряд мощностью до 50 килотонн. Это больше, чем суммарная мощность двух ядерных бомб, сброшенных на Японию в 1945 году.

Впервые в условиях войны "Искандеры" использовали в 2008-м во время российской агрессии против Грузии. Тогда грузины заявляли, что россияне использовали "искандеры" для обстрелов города Гори , где погибли несколько гражданских жителей, а также журналист датской телекомпании RTL.

Установки комплекса "Искандер" были отмечены в Сирии. Там россияне обстреливали гражданские объекты, в частности, госпиталь в городе Азаз.

Первым иностранным оператором комплекса в экспортной модификации (с сокращенной до 280 км дальностью полета ракеты "Искандер-Е") стала Армения. Ереван в 2016 году получил 4-8 ОТРК. В 2020 году азербайджанские военные заявили, что Армения активно использует "искандеры", однако ни одна из ракет якобы не поразила цель. Армянский премьер Никол Пашинян подтвердил использование "искандеров", подвергнув их критике. Он отметил, что выпущенные ракеты "не взрывались или взрывались, например, на 10%".

Что касается Украины, то рашисты начали применять ОТРК "Искандер" сразу после широкомасштабного вторжения. Именно этими комплексами нанесли удары по украинским аэродромам 24 февраля 2022 года и атаковали аэропорт в Житомире 27 февраля. Генпрокурор Венедиктова сообщала, что оккупанты применяли "искандеры" и шрапнельные снаряды в Ирпене, в результате чего 70% города были повреждены.

10 марта 2022 года украинские защитники уничтожили дивизион ОТРК "Искандер-М" на Черниговском направлении. В состав дивизиона ОТРК "Искандер" входят четыре пусковые установки на восемь баллистических ракет.

Утром 27 мая 2022 крылатая ракета комплекса "Искандер-К", выпущенная из Ростовской области, попала в казарму Нацгвардии на Днепропетровщине. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько были ранены. Среди других попаданий можно вспомнить удар по Славянску, когда было известно о трех погибших, удар по Первомайскому на Харьковщине (пострадали 43 человека, 12 из которых – дети), обстрелы Покровска или Краматорска в Донецкой области, где были погибшие.

фото: wikipedia

Ракетный комплекс "Искандер" – супероружие или миф российской пропаганды

В марте 2022 года издание The New York Times со ссылкой на американскую разведку сообщало, что баллистические ракеты комплексов "Искандер-М", выпущенные рашистами по Украине, имеют приманки, обманывающие радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска. Каждое из таких устройств имеет длину 30 см и форму белого цилиндра с оранжевым хвостом. Обманка напичкана электроникой и выдает глушащие радары радиосигналы, а также источник тепла для перехвата ракет.

Ракеты, выпущенные "искандером", являются сложной целью. После пуска баллистическая ракета быстро набирает высоту. Большую часть пути по баллистической траектории она пролетает на высоте 50 км, затем снижается до 20 км и устремляется вертикально вниз. На своем пути ракета маневрирует и создает ложные цели ПВО. В конце активного разгона баллистическая ракета достигает скорости 2 км/сек.

Следовательно, минобороны РФ и средства массовой пропаганды презентовали "искандеры" как оружие, против которого не существует противодействия.

"Также российские медиа со ссылкой на "западных военных экспертов" (часто – фиктивных или поданных искривленно) утверждали, что массированная атака "искандеров" может быстро решить результат локальной войны, уничтожив систему ПВО врага, после чего авиация РФ завершит дело. А уж российские "военные аналитики" прогнозировали, что залп дивизиона ОТРК "Искандер" способен уничтожить целый позиционный район противоракетной обороны США", - говорится в материале BBC.

Какое-то время украинская ПВО действительно не могла сбивать баллистические ракеты "Искандер-М". Однако это обстоятельство не помогло россиянам достичь стратегических целей – ни уничтожить ПВО или авиацию, ни захватить Киев, ни победить в войне. Все изменило появление у ВСУ комплексов Patriot.

"Россия нагнетала ситуацию через медиа и пыталась донести своему населению и всему миру, что ее баллистические ракеты, такие как "Кинжал" и ракета комплекса "Искандер", могут пробивать противоракетную оборону. Это убеждение укоренилось в сознании россиян и его политической элиты. В принципе, и западные партнеры тоже стали считать, что это опасное оружие. Украина разрушила пропагандистский миф", - объяснял в эфире канала Espreso.tv еще один эксперт Defence Express Антон Михненко.

Другой военный аналитик полковник запаса, эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк подчеркивает, что второй участок траектории (атакующий) ракета летит по легкой вычисляемой РЛС параболе, позволяющей навести на нее ракету-перехватчик.

"Также следует помнить, что ОТРК – сугубо наступательные, созданные под применение ядерного оружия, их эффективность в неядерном снаряжении – ниже, ракета с более легкой неядерной БЖД летит только на 300 км. Это оружие начинает войну, но не заканчивает", – пишет Кевлюк.

Обозреватель называет и другие недостатки "Искандера": он дорог, нуждается в разведывательной информации от воздушных средств разведки, что невозможно в полной мере без господства в воздухе. Кроме того, ракеты не поражают движущиеся цели. Кевлюк считает "искандеры" "просто хорошим оружием", а их "сверхспособности" – российским шоу.

Кроме того, у рашистов ограничено количество баллистических ракет для "искандеров". По состоянию на начало года эксперты говорили о 52 ракетах. Пополнять запасы захватчикам тоже нелегко. После полномасштабного вторжения и до конца 2022 года российский ВПК смог изготовить всего 20 ракет, в среднем по две в месяц.