В Дюссельдорфе сотни людей почтили память жертв резни в пригородах Киева
В немецком городе Дюссельдорф сотни людей зажгли свечи в память об украинцах, замученных рашистами под Киевом
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе.
"Сотные людей чтят память жертв резни в #Бучая #Ирпень #Гостомель и других пригородах Киева. Украинцы призывают прекратить геноцид, совершенный россиянами против украинского народа всеми возможными методами: поставками оружия, болезненными санкциями, нефтегазовой эмбарго, полной в посольстве.
- Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия может прекратить импорт российского угля за 120 дней.
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