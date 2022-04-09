В Дюссельдорфе сотни людей почтили память жертв резни в пригородах Киева

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе.



"Сотные людей чтят память жертв резни в #Бучая #Ирпень #Гостомель и других пригородах Киева. Украинцы призывают прекратить геноцид, совершенный россиянами против украинского народа всеми возможными методами: поставками оружия, болезненными санкциями, нефтегазовой эмбарго, полной в посольстве.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия может прекратить импорт российского угля за 120 дней.