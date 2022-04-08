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Главная Экономика Германии нужен переходный период в 120 дней, чтобы прекратить импорт российского угля, - Шольц

Германии нужен переходный период в 120 дней, чтобы прекратить импорт российского угля, - Шольц

8 апреля, 2022 пятница
08:19
Экономика Олаф Шольц

7 апреля, во время пресс-конференции, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия может прекратить импорт российского угля через 120 дней

Об этом пишет Leeuwarder Courant .

Канцлер добавил, что компаниям следует использовать это время для поиска других поставщиков ископаемого топлива и что было бы "хорошо, если бы это заработало быстрее" (прекратить импорт российского угля).

Министр экономики Германии Роберт Хабек ранее на этой неделе заявил, что Германия "имеет большую проблему", если санкции будут означать немедленный запрет на импорт угля, включая запрет на суда, которые уже в пути.

  • Ранее Германия добилась того, чтобы эмбарго ЕС на российский уголь перенесли с июля на август.


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Новости
санкции
Германия
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