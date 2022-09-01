В Донецкой области полицейские эвакуировали 6500 детей
Полиция Донбасса проводит эвакуацию населения и за месяц удалось вывезти более 1900 многодетных семей
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Полицейские Донбасса эвакуировали 6500 мальчиков и девушек. За месяц вывезли из-под обстрелов более 1900 многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Все дети получили жилье в более безопасных регионах Украины или за рубежом и возможность учиться. Чтобы успокоить малышей во время. эвакуации, полицейские берут с собой таксенок Рема. Играя с собачкой, дети отвлекаются от грусти по дому", – говорится в сообщении.
- Напомним, глава городской военной администрации Славянская Вадим Лях рассказал, что активность выезда увеличивается только после мощных обстрелов города
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