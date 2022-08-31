Количество желающих эвакуироваться из Славянска растет после мощных обстрелов, - глава городской ВА Лях

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

“Эвакуация из Славянска продолжается и вполне безопасна. Есть очень большой выбор, куда людям уехать. В частности Кировоградская, Житомирская и Киевская области. Также люди могут выехать во Францию, если у них есть загранпаспорт. Уехать есть куда. Достаточно позвонить по горячей линии и вы уже попадаете в сопровождение специалиста, который вам поможет”, - рассказал Лях.

Глава городской военной администрации отметил, что большинство людей покидают город только после очень мощных обстрелов.

"Также мы активно эвакуируем маломобильные группы населения. Дважды в неделю санитарный вагон доставляет людей на безопасные территории. Поэтому возможность уехать из Славянска есть у всех. Однако, к сожалению, активность выезда увеличивается только после мощных обстрелов города", - добавил он.

Ночью, 28 августа, российские войска обстреляли Славянск и Краматорск в Донецкой области, жители пострадавших домов были вовремя эвакуированы

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