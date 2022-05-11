В Донецкой области оккупанты уничтожили 45 гражданских объектов в сутки, есть погибшие и ранены
В Донецкой области 10 мая оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов, уничтожили 45 гражданских объектов, в результате чего погибли и ранены
Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .
"На Донетчине за сутки россияне разрушили 45 гражданских объектов - есть погибшие и раненые. Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения", - говорится в заявлении.
За сутки россияне открывали огонь по Мариуполю, Авдеевке, Северскому, Бахмуту, Константиновке. Оккупанты открывали огонь по гражданским жителям из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Полиция начала расследование по нарушению русскими законов и обычаев войны.
- 10 мая в Донецкой области россияне убили трех мирных украинцев, еще трое получили ранения.
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