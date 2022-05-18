В Чернобыльской зоне пожар: горят 1500 га леса
В Опачичском лесничестве на территории Чернобыльской зоны горят 1500 га леса
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Как отмечают в агентстве, это самый большой пожар, который произошел в Чернобыльской зоне в течение года. Его тушение усложнено ветром и ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации.
Однако радиационное состояние останутся в пределах нормы. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.
По информации структуры, уровень пожарной опасности существенно повысился – из-за сухой и ветреной погоды, а также из-за большого количества мин и сигнальных ракет, оставленных российскими оккупантами. Боеприпасы взрываются и становятся дополнительными источниками пожаров.
- Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС.
- 9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС.
- Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские кафиры покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.
- Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.
- Между ЧАЭС и МАГАТЭ восстановили прямую связь.
- На ЧАЭС было зафиксировано повреждение сооружений.
- Еще один пожар вблизи Чернобыльской зоны произошел 18 мая в селе Страхолисье Вышгородского района.
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