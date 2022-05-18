Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Как отмечают в агентстве, это самый большой пожар, который произошел в Чернобыльской зоне в течение года. Его тушение усложнено ветром и ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации.

Однако радиационное состояние останутся в пределах нормы. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева.

По информации структуры, уровень пожарной опасности существенно повысился – из-за сухой и ветреной погоды, а также из-за большого количества мин и сигнальных ракет, оставленных российскими оккупантами. Боеприпасы взрываются и становятся дополнительными источниками пожаров.

Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС.

9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС.

Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские кафиры покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.

Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.

Между ЧАЭС и МАГАТЭ восстановили прямую связь.

На ЧАЭС было зафиксировано повреждение сооружений.

Еще один пожар вблизи Чернобыльской зоны произошел 18 мая в селе Страхолисье Вышгородского района.

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