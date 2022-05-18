Вблизи Чернобыля произошел лесной пожар, запах гари слышно в Киеве
На севере Киевской области вблизи Чернобыля возник лесной пожар
Об этом сообщает главное управление ДСНС Украины в Киевской области.
Пожар произошел вблизи с.Страхолис Вышгородского района.
"Возникло возгорание лесной подстилки. Площадь пожара устанавливается. На месте работают подразделения ДСНС Украины.
Во время пожара наши пожарные спасли местную жительницу с. Страхолесье", - говорится в отчете.
По состоянию на 22:00 к тушению привлечены 26 человек личного состава и 6 единиц техники службы. Тушение пожара осложняется изменением порыва ветра. Обновленной информации пока нет.
Жители Киева отмечают, что чувствуют запах гари в столице.
- В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров.
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