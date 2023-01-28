В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов

Жители Златоуста в Челябинской области пожаловались на свалку из цинковых гробов на обочине дороги - власти заявили, что уже в процессе уборки

Об этом сообщают российские СМИ.

Два открытых и один закрытый гроб обнаружили на одной из улиц города.

В пресс-службе администрации города сообщили, что полиция проводит проверку.

"Проверка организована правоохранительными органами. Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все заберут, чтобы не лежало. Вот сейчас работы уже ведутся прямо в процессе. Жалоб не поступало официально, узнали информацию из соцсетей".

В мэрии не смогли уточнить, пусты ли гробы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb