В Челябинской области РФ среди города выбросили несколько цинковых гробов
Жители Златоуста в Челябинской области пожаловались на свалку из цинковых гробов на обочине дороги – власти заявили, что уже в процессе уборки
Жители Златоуста в Челябинской области пожаловались на свалку из цинковых гробов на обочине дороги - власти заявили, что уже в процессе уборки
Об этом сообщают российские СМИ.
Два открытых и один закрытый гроб обнаружили на одной из улиц города.
В пресс-службе администрации города сообщили, что полиция проводит проверку.
"Проверка организована правоохранительными органами. Мы со своей стороны, конечно, приняли меры: все вывезут, все заберут, чтобы не лежало. Вот сейчас работы уже ведутся прямо в процессе. Жалоб не поступало официально, узнали информацию из соцсетей".
В мэрии не смогли уточнить, пусты ли гробы.
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