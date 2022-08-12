В Чехию через трубопровод "Дружба" снова начала поступать российская нефть

Об этом пишет Европейская Правда.

Такую информацию Bloomberg подтвердили в словацкой трубопроводной компании Transpetrol,

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела также подтвердил скорейшее возобновление поставок нефти через "Дружбу".

По данным Reuters, один из европейских банков принял решение об оплате транзита российской нефти через территорию Украины. Тем самым устранена причина прекращения снабжения трубопроводом "Дружба" в Центральную Европу.

"По нашей информации, банк переоценил первоначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за плату за транзит и, наконец, принял его", – сказал представитель словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft Антон Молнар.

По словам источника агентства, платеж был разблокирован нидерландским банком ING.

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