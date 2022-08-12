В Чехию через трубопровод "Дружба" снова начала поступать российская нефть
Сегодня вечером, 12 августа, поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" вновь возобновились
Об этом пишет Европейская Правда.
Такую информацию Bloomberg подтвердили в словацкой трубопроводной компании Transpetrol,
Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела также подтвердил скорейшее возобновление поставок нефти через "Дружбу".
По данным Reuters, один из европейских банков принял решение об оплате транзита российской нефти через территорию Украины. Тем самым устранена причина прекращения снабжения трубопроводом "Дружба" в Центральную Европу.
"По нашей информации, банк переоценил первоначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за плату за транзит и, наконец, принял его", – сказал представитель словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft Антон Молнар.
По словам источника агентства, платеж был разблокирован нидерландским банком ING.
- Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное