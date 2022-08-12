Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России, - Reuters
С сентября Казахстан будет продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, так страна ищет альтернативу маршруту, который Россия угрожала закрыть
Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои анонимные источники.
Издание сообщает, что казахстанская государственная нефтяная компания Kazmunaigaz (KMG) ведет переговоры с торговым отделом азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 миллиона тонн казахстанской сырой нефти через азербайджанский трубопровод, поставляющий нефть в турецкий средиземноморский порт.
По словам источника, окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а поток через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан начнется через месяц.
Еще 3,5 миллиона тонн казахстанской сырой нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса, сообщили источники.
Объем составит более 100 тысяч баррелей в сутки — это 8% потоков Каспийского трубопроводного консорциума, который пролегает через территорию России.
- 6 июля российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. В основе такого решения якобы нарушения, обнаруженные Роскомнадзором при оценке технического состояния опасных производственных объектов, и соблюдение экологических требований при их эксплуатации.
- 7 июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству найти новые маршруты поставки нефти в обход РФ в ответ на блокирование российской стороной казахстанского экспорта в Европу.
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