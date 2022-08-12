Казахстан будет экспортировать часть своей нефти в обход России, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои анонимные источники.

Издание сообщает, что казахстанская государственная нефтяная компания Kazmunaigaz (KMG) ведет переговоры с торговым отделом азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 миллиона тонн казахстанской сырой нефти через азербайджанский трубопровод, поставляющий нефть в турецкий средиземноморский порт.

По словам источника, окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а поток через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан начнется через месяц.

Еще 3,5 миллиона тонн казахстанской сырой нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса, сообщили источники.

Объем составит более 100 тысяч баррелей в сутки — это 8% потоков Каспийского трубопроводного консорциума, который пролегает через территорию России.

6 июля российский суд закрыл основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. В основе такого решения якобы нарушения, обнаруженные Роскомнадзором при оценке технического состояния опасных производственных объектов, и соблюдение экологических требований при их эксплуатации.

7 июля президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству найти новые маршруты поставки нефти в обход РФ в ответ на блокирование российской стороной казахстанского экспорта в Европу.

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