В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев
В боях за Мариуполь погиб ветеран войны на Донбассе Рафаэль Агаев, воевавший в составе подразделения Морской пехоты
Об этом сообщил соучредитель сети пиццерий Pizza Veterano, ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев.
"Рафаэль Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской пехоты Украины", - написал Леонид Остальцев и добавил, что именно Агаев когда-то давно научил его готовить пиццу.
Также он упомянул о том, как возникнет Pizza Veterano.
"Ты пошел на войну в 2014 году, потому что ты красавчик и по другому не мог. Когда ты вернулся – мы вместе пошли вспомнить, не забыли ли мы как готовить пиццу, по возвращении с фронта и очень удивились, когда «не забыли». Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, слив, любил... Ты был. Был ах*енным. Но р@сня тебя убила. Не просто российские солдаты, а именно р@сня. Вся эта недострана со всем своим «недонаселением». Мне жаль, Раф. Очень. Соболезнования родным и всем тем, кто тебя знал. Люблю тебя и мы обязательно встретимся», - написал Леонид Остальцев.
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